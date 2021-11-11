Нова гомофобна заява українського футболіста

Ексгравець Динамо не рекомендує дивитися фільм. Футболіст радить забрати від екранів дітей.

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Дмитрові не сподобалися гомосексуальні сцени у стрічці.

Фільм "Вічні". Не рекомендую іти. Один із богів (вічних) буде геєм, і вони цілуватимуться в кадрі. Шок. Гомосятина лізе з усіх щілин. Заберіть дітей від екранів. Якби я знав,

– написав 27-річний футболіст.



Гомофобна заява футболіста / Скриншот з інстаграму Хльобаса