Нова гомофобна заява українського футболіста
Ексгравець Динамо не рекомендує дивитися фільм. Футболіст радить забрати від екранів дітей.
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Дмитрові не сподобалися гомосексуальні сцени у стрічці.
Фільм "Вічні". Не рекомендую іти. Один із богів (вічних) буде геєм, і вони цілуватимуться в кадрі. Шок. Гомосятина лізе з усіх щілин. Заберіть дітей від екранів. Якби я знав,
– написав 27-річний футболіст.
Гомофобна заява футболіста / Скриншот з інстаграму Хльобаса
- Американський фільм "Вічні" заснований на коміксах Marvel. Він вийшов у прокат в Україні 4 листопада 2021 року.
- Дмитро Хльобас з 2011 по 2018 роки захищав кольори Динамо.
- У казахстанському чемпіонаті український футболіст з'являвся двічі на полі, проте не відзначився результативними діями.