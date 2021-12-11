Может прилететь "привет" от ФИФА и УЕФА
Известный украинский шоумен возмущен резкими высказываниями украинских футболистов. Он считает, что не следует выносить на публичную плоскость подобные убеждения.
К теме Публично заявляю о том, что я гей, – известный футболист сделал откровенное признание
Происходит прецедент – австралийский футболист совершает каминг-аут. Его поддерживает куча футбольных клубов: Ювентус, Ливерпуль. Беседин... И не он один – Бутко,
– заявил посол сборной Украины по футболу.
По словам Притулы, после того, как он услышал гомофобные обращения, он разговаривал с президентом УАФ Андреем Павелко.
"Сборники делают определенные заявления. Я могу понять, что у них такие взгляды и так далее, но не всегда это нужно выносить в публичную плоскость. Ты не знаешь, какой потом прилетит "привет" от ФИФА и УЕФА всей сборной из-за твоих заявлений. Я даже у Павелко спрашивал, есть ли у сборной политрук", – сказал Притула", – добавил шоумен.
Гомофобные скандалы в украинском футболе
- Вначале успел отличиться экс-футболист сборной Украины Богдан Бутко. Он признался, что отрицательно относится к теме ЛГБТ.
- Нападающий Динамо Артем Беседин публично заявил, что "людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть".
- Еще один воспитанник Динамо Дмитрий Хлёбас попал в скандал. После просмотра фильма "Вечные" он написал "гомосятина лезет из всех щелей". Футболисту не понравились гомосексуальные сцены в фильме.