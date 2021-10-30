Все розпочалося з поста в інстаграм спортивного видання Tribuna.com. Там опублікували фотографії самого Кавалло та його слова про те, що він гей.

Детальніше Публічно заявляю про те, що я гей, – відомий австралійський футболіст зробив відверте зізнання

В коментарі під цим постом футболіст Богдан Бутко опублікував три смайли "фейспалм". Коли в нього спитали, що саме він мав на увазі, він почав писати гомофобні заяви. Одному з коментаторів Бутко порадив з'їздити до Кавалло, де той його "оприходує", а також "порадів", що в нього "хоча б дно не пробито".

А коли йому написали, що за такі гомофобні висловлювання має бути соромно, то Бутко заявив, що соромно має бути іншим футболістам, які виступають з Кавалло.

"Соромно має бути його товаришам по команді, коли вони вітаються з ним за руку. Якщо ви підтримуєте це, то я – ніяк ні. Як можна мовчати, коли поруч наші діти ростуть і на все це дивляться? Найголовніше, що вони вже розмножуються, а судити його з якихось особистих якостей я не буду і не хочу, оскільки я його не знаю особисто", – написав Бутко.

Варто відзначити, що гомофобні заяви футболіста отримали теж чималу кількість вподобань та схвальних відгуків від інших користувачів.

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Аргументи інших учасників дискусії, що такі висловлювання – це гомофобія, не мали жодного впливу.

"Я не здивований, що 50% геїв ще, швидше за все, і педофіли", – переконаний Бутко.

Після цього він опублікував сторіс в інстаграм, де ще раз висловив свою гомофобську позицію.

Правда згодом в коментарі виданню FanDay на питання про те, чи потис би він особисто руку футболісту-гею, Бутко вже не був таким категоричним.

"Якби він був гарною людиною, і я його знав особисто, можливо б і потис. Але мені було б неприємно спілкуватися з ним. Як не крути, я геїв не сприймаю", – заявив Бутко.