Україна – Іспанія 0:6

Голи: Путельяс, 9, Ісаса, 33, 82, Ейсагірре, 68, Апанащенко, 84 (авт.), Редондо, 90+2

До слова З Маліновським, Коваленком та Гармашем – оголошено склад збірної України на матчі в листопаді

Це була перша зустріч за 23 роки між командами: у 1997 та 1998 роках, граючи у відборі на чемпіонат світу, збірна Україна двічі здобула перемогу.

Що повторення такого результату не буде, зрозуміло стало ще у першому таймі. Спочатку Путельяс вдало добила м'яч у наші ворота після відскоку, а на 22 хвилині Ісаса, роблячи пас, випадково записала на свій рахунок гол – повз м'яч, що котився в площину, синхронно махнули наші воротар із захисницею та форвард гостей.

У другому таймі гра начебто стала краще, було кілька моментів, але тільки спочатку. А наприкінці гри українки опустили руки і дозволили суперницям відзначитися ще чотири рази після грубих обрізок.

Феноменальна Іспанія забила 23 голи у трьох матчах, а наша збірна чекатиме на листопад, щоб набрати свої очки у матчі з Шотландією.

Україна – Іспанія відеоогляд