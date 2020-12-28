Український півзахисник Андрій Ярмоленко почав поєдинок 15 туру чемпіонату Англії між Вест Хемом і Брайтоном (2:2) на лавці запасних.

Наш співвітчизник з'явився на полі відразу перерви за рахунку 1:0 на користь гостей, пише 24 канал.

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Українець не відзначився результативними діями, але допоміг своїй команді звести поєдинок до нічиєї.

У кінцівці першого тайму Мопе вивів гостей вперед, проте після перерви Джонсон зрівняв рахунок. Брайтону вдалося знову повести в рахунку після точного удару Данка. Нічию "молотобійцю" приніс гол Соучека на 82-й хвилині.

Для українця цей матч став сьомим в поточному розіграші АПЛ і одинадцятим в сезоні у всіх турнірах. Поки Ярмоленко відзначався тільки в матчах Кубка Ліги – два голи і три асисти.

Вест Хем йде на 10-й позиції в АПЛ. У Брайтона – 16 місце. У наступному турі "молотобойці" 29 грудня зіграють з Саутгемптоном, а Брайтон в цей же день буде битися проти Арсеналу.

Вест Хем – Брайтон відеоогляд