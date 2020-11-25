Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко начебто може розірвати контракт з клубом та переїхати у сонячну Туреччину. Агент футболіста Вадим Шаблій прокоментував майбутню долю гравця збірної України.

Футбольний агент розповів про долю українського вінгера ведучим ютуб-каналу "ТаТоТаке". Вадим Шаблій спростував інформацію, що його клієнт підпише контракт з "Фенербахче".

До теми Ярмоленко розірве контракт з "Вест Хемом" для переходу в "Фенербахче", – ЗМІ

Спростування трансферу

За його словами, Андрій Ярмоленко повністю відпрацює контракт з англійським клубом. Угода українця закінчується влітку 2022 року.

Раніше з'явилась інформацію, що начебто вінгер має намір розірвати контракт з "Вест Хемом" і достроково перебратись у "Фенербахче".

Наставник клубу Ерол Булут та спортивний директор Емре Белезоглу зацікавлені у такому підсиленні команди. боси команди вже контрактували з Ярмоленком, але не змогли дійти до спільної згоди. Причиною цього стали розбіжності у зарплаті.

У цьому сезоні 31-річний гравець збірної України провів на полі 8 поєдинків, де двічі засмучував голкіперів суперників.