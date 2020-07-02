1 липня "Вест Хем" приймав "Чеслі" у матчі 32 туру АПЛ. Лондонці у непростому виїзному матчі втратили важливі очки проти команди Ярмоленка.

Вест Хем – Челсі 3:2

Голи: Соучек, 45+3, Антоніо, 51, Ярмоленко, 89 – Вілліан, 42, 72

До теми: Ярмоленко забив переможний гол у ворота "Челсі" на 89-й хвилині – відео

У минулому турі "Челсі" зустрівся із командою Зінченка "МанСіті". Саме у цьому матчі вирішувалась доля чемпіонства "Ліверпуля". Лондонцям вдалось відібрати очки у команди Гвардіоли та мінімально перемогти у непростому матчі. Результативні удари у активі Пулішіча та Вілліана. Команда Зінченка засмутила голкіпера лондонців лише одного разу, відзначився Де Брюйне – 2:1.

Команда Ярмоленка "Вест Хем" зіграв на виїзді з "Тоттенхемом". Господарі завдяки автоголу гостей та результативному удару Кейна здобули перемогу у матчі. Українець провів увесь матч на лаві запасних.

Рівна гра

Українець Ярмоленко розпочав матч на лаві запасних. Із перших хвилин активніше рухались лондонці. Алонсо зробив подачу у штрафний, а там Абрахам прийняв м'яч та вже збирався пробити, але захисник зупинив його.

На 11-й хвилині Вілліан за межами штрафного майданчика суперників потужно пробив, але голкіпер "Вест Хема" Фабіанський став рятівником команди.

Антоніо прийняв рішення показати свою техніку та пройти декількох гравців оборони суперника. Потім футболіст "Вест Хема" вирішив пробити із меж штрафного майданчика, але удар Антоніо зовсім не вдався, м'яч пролетів далеко від воріт.

На 20-й хвилині реальна нагода вийти вперед у рахунку була у "Челсі". Пулішічу вдалось уникнути підкату суперника "молотобійців" та завдати сильного удару із середньої відстані – м'яч пролетів над поперечкою.

Алонсо віддав передачу у штрафний майданчик господарів – хороший пас, але надійно зіграла оборона.

Гості більше контролювали хід поєдинку, але до гостроти доходило вкрай рідко. Команди не надто швидко рухались по полю.

На 34-й хвилині господарі відкрили рахунок. Невдаха минулого матчу Соучек після подачі з кутового поборовся до кінця та пробив впритул Кепу – 1:0. Суддя засумнівався у цьому моменті та звернувся за допомогою до ВАР. Після довгих переглядів повтору арбітр все-таки вгледів офсайд.

Команді Моєса потрібно починати все з чистого листа.

На 41-й хвилині Діоп поклав суперника на поле – суддя вказав на 11-метрову позначку. До м'яча підійшов Вілліан. Бразилець потужно пробив – Фабіанський не зміг залишити недоторканими свої володіння – 0:1.

Пулішічу вдалось втекти від суперника, але витративши багато сил на сольний забіг не зміг нічого небезпечного створити біля воріт "Вест Хема" – захисники розрядили ситуацію.

На 45+3 хвилині Соучеку все-таки вдалось забити чистий гол. Після подачі з кутового футболіст "Вест Хема" краще всіх зіграв на другому поверсі та завдав точного удару головою, Кепа зіграв дуже невпевнено – 1:1.

Повернення Ярмоленка

У дебюті другої частини зустрічі господарі вийшли вперед у рахунку. Боуен віддав хорошу передачу на Антоніо, тому нічого не залишалось, як забити м'яч у пусті ворота – 2:1.

Лансіні відгукнувся на простріл та знаходився на чудовій позиції для удару, але пробив дуже невдало. "Чеслі" намагалось зрівняти рахунок, створюючи раз по раз атаки, але оборона господарів діяла вкрай надійно.

На 72-й хвилині поєдинку Вілліан оформив дубль. Філігранне виконання штрафного від бразильця, м'яч від стійки влучив у ворота, голкіпер не дотягнувся до м'яча – 2:2.

Відразу Пулішіч міг вивести свою команду вперед у зустрічі. Американець показав технічні навички, але після його удару м'яч пролетів у сантиметрах біля штанги.

На 78-й хвилині Моєш випустив на поле українця Ярмоленка.

Моунт та Пулішіч намагались додати у свій актив гол, але "Вест Хем" діяв надійно.

Аспілікуета виконав передачу у штрафний суперника. Хороша подача, але захисники на місці і вибили м'яч на кутовий.

На 89-й хвилині Ярмоленко отримав м'яч та пробив точно у лівий нижній кут воріт – 3:2.

Гол українця став останнім у матчі.

Підсумковий рахунок зустрічі – 3:2.

Огляд матчу Вест Хем – Челсі

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