Вест Хем хоче продати Ярмоленка, щоб зібрати гроші на чемпіона світу
Англійський Вест Хем готовий продати українського півзахисника Андрія Ярмоленка заради підписання нападника Челсі Олів'є Жиру.
За інформацією Mirror, "молотобойці" незадоволені грою групи атаки, зокрема – Себастьяна Аллі і Мікейла Антоніо.
До теми Дружина Ярмоленка вперше показала двомісячного сина: миле фото
30-річний Антоніо до травми забивав тричі в шести матчах на початку сезону, розписавшись у іграх проти Арсеналу, Лестера і Манчестер Сіті.
Наставник Челсі Френк Лемпард не збирався продавати свого лідера, але 34-річний футболіст дав зрозуміти, що може піти в січні, тому що не потрапляє в основу. Transfermarkt оцінив француза в 5 млн євро.
У коментарях англійські вболівальники називають таку мету Вест Хема дивною: продати футболістів, які були куплені за 17,5 і 45 млн, щоб придбай "найкращого" гравця за 5 млн.
Поділитися новиною