Англійський Вест Хем готовий продати українського півзахисника Андрія Ярмоленка заради підписання нападника Челсі Олів'є Жиру.

За інформацією Mirror, "молотобойці" незадоволені грою групи атаки, зокрема – Себастьяна Аллі і Мікейла Антоніо.

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30-річний Антоніо до травми забивав тричі в шести матчах на початку сезону, розписавшись у іграх проти Арсеналу, Лестера і Манчестер Сіті.

Наставник Челсі Френк Лемпард не збирався продавати свого лідера, але 34-річний футболіст дав зрозуміти, що може піти в січні, тому що не потрапляє в основу. Transfermarkt оцінив француза в 5 млн євро.

У коментарях англійські вболівальники називають таку мету Вест Хема дивною: продати футболістів, які були куплені за 17,5 і 45 млн, щоб придбай "найкращого" гравця за 5 млн.

Статистика. У поточному сезоні Ярмоленко зіграв всього 10 матчів у складі Вест Хем, в яких забив 2 голи і оформив 3 асисти.