У Путіна відреагували на зняття прапору Росії під час чемпіонату світу з шашок

На чемпіонаті світу з шашок у Польщі під час матчу росіянки Тамари Тансиккужиної зняли прапор Росії. У президента Росії Володимира Путіна вперше прокоментували інцидент.

Голова федерації шашок Польщі вже перепросив

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що глава федерації шашок Польщі вже перепросив. За словами Пєскова, інцидент вичерпаний.

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Це дуже прикра подія, але, наскільки я знаю, голова відповідної федерації вже перепросив, тому я думаю, що потрібно цей випадок вважати вичерпаним,

– сказав Пєсков.

Представниця Польщі Наталія Садовська у підсумку перемогла росіянку. Пєсков вважає, що інцидент з прапором вплинув на росіянку.

"Я знаю, що наша спортсменка програла в цьому матчі. І, звичайно, я думаю, що її програш багато в чому пов'язаний з цим інцидентом", – резюмував Пєсков.

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