Председатель федерации шашек Польши уже извинился
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава федерации шашек Польши уже извинился. По словам Пескова, инцидент исчерпан.
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Это очень досадное событие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже извинился, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным,
– сказал Песков.
Представительница Польши Наталья Садовская в итоге победила россиянку. Песков считает, что инцидент с флагом имел влияние на русскую.
"Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом матче. И, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим инцидентом", – резюмировал Песков.
Что произошло на чемпионате мира
- Организаторы турнира убрали российский флаг со стола в ходе матча между россиянкой Тамарой Тансиккужиной и Натальей Садовской.
- Как известно, российская символика запрещена на чемпионатах мира до 2022 года из-за сокрытия Россией допинга.
- Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), который запретил спортсменам из России два года выступать под флагом страны.