Председатель федерации шашек Польши уже извинился

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава федерации шашек Польши уже извинился. По словам Пескова, инцидент исчерпан.

Как это было Унизили в прямом эфире: флаг России сняли во время матча за звание чемпионки мира – видео

Это очень досадное событие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже извинился, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным,

– сказал Песков.

Представительница Польши Наталья Садовская в итоге победила россиянку. Песков считает, что инцидент с флагом имел влияние на русскую.

"Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом матче. И, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим инцидентом", – резюмировал Песков.

Что произошло на чемпионате мира