Голова федерації шашок Польщі вже перепросив

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що глава федерації шашок Польщі вже перепросив. За словами Пєскова, інцидент вичерпаний.

Як це було Принизили в прямому ефірі: прапор Росії зняли під час матчу за звання чемпіонки світу – відео

Це дуже прикра подія, але, наскільки я знаю, голова відповідної федерації вже перепросив, тому я думаю, що потрібно цей випадок вважати вичерпаним,

– сказав Пєсков.

Представниця Польщі Наталія Садовська у підсумку перемогла росіянку. Пєсков вважає, що інцидент з прапором вплинув на росіянку.

"Я знаю, що наша спортсменка програла в цьому матчі. І, звичайно, я думаю, що її програш багато в чому пов'язаний з цим інцидентом", – резюмував Пєсков.

Що сталося на чемпіонаті світу