Голова федерації шашок Польщі вже перепросив
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що глава федерації шашок Польщі вже перепросив. За словами Пєскова, інцидент вичерпаний.
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Це дуже прикра подія, але, наскільки я знаю, голова відповідної федерації вже перепросив, тому я думаю, що потрібно цей випадок вважати вичерпаним,
– сказав Пєсков.
Представниця Польщі Наталія Садовська у підсумку перемогла росіянку. Пєсков вважає, що інцидент з прапором вплинув на росіянку.
"Я знаю, що наша спортсменка програла в цьому матчі. І, звичайно, я думаю, що її програш багато в чому пов'язаний з цим інцидентом", – резюмував Пєсков.
Що сталося на чемпіонаті світу
- Організатори турніру прибрали російський прапор зі столу упродовж матчу між росіянкою Тамарою Тансиккужиною та Наталією Садовською.
- Як відомо, російська символіка заборонена на чемпіонатах світу до 2022 року через приховування Росією допінгу.
- Відповідне рішення прийняв Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS), який заборонив спортсменам з Росії два роки виступати під прапором країни.