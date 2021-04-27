Рішенням Спортивного арбітражного суду у Лозанні (CAS) спортсменам з Росії два роки заборонено виступати під прапором країни через великі порушення антидопінгового законодавства.

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Отримавши відповідну інформацію, організатор матчу Яцек Павліцьки з Польщі прямо під час партії прибрав зі столу прапор Росії та табличку із зображенням російського триколора.

У Росії вже висловили бурхливе обурення тим, що сталося: "Чекаємо реакції керівництва ФШР на цей неприкритий акт агресії по відношенню до спортсменки та країни".

Відео інциденту (дивіться на 1:02:57)

Як закінчився матч

  • За підсумком зустрічі Тансиккужина програла в класичній програмі цю зустріч.
  • Матч складається з дев'яти раундів, в кожному розігрується по 12 очок. Переможець зустрічі повинен набрати більше 54 пунктів. Завершиться поєдинок за світову корону 3 травня.