Повернення, – Володимир Кличко опублікував загадкове фото

Повернення Володимира Кличка у ринг чекає чисельна армія фанатів боксу. Легендарний українець продовжує дражнитися зі своїми прихильниками, публікуючи двозначні світлини.

Кличко знову зробив натяк

Фанати колишнього домінатора важкої ваги вже звикли до світлин Кличка, на яких він красується своєю формою. І справді, Володимир може в будь-який момент вийти у ринг завдяки своїм фізичним даним.

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Тепер же Кличко опублікував архівне фото, на якому він ще зовсім молодий тренується. Боксер поставив двозначні хештеги – "фокус" та "повернення".

Чи мав боксер на увазі повернення у бокс, чи в часі – складно сказати.



Володимир Кличко / Фото з інстаграму боксера

Що відомо про повернення Кличка