Повернення, – Володимир Кличко опублікував загадкове фото
24 січня 2022 , 18:02Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Кличка
Повернення Володимира Кличка у ринг чекає чисельна армія фанатів боксу. Легендарний українець продовжує дражнитися зі своїми прихильниками, публікуючи двозначні світлини.
Кличко знову зробив натяк
Фанати колишнього домінатора важкої ваги вже звикли до світлин Кличка, на яких він красується своєю формою. І справді, Володимир може в будь-який момент вийти у ринг завдяки своїм фізичним даним.
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Тепер же Кличко опублікував архівне фото, на якому він ще зовсім молодий тренується. Боксер поставив двозначні хештеги – "фокус" та "повернення".
Чи мав боксер на увазі повернення у бокс, чи в часі – складно сказати.
Володимир Кличко / Фото з інстаграму боксера
Що відомо про повернення Кличка
- Володимир Кличко закінчив кар'єру боксера влітку 2017 року. В останньому поєдинку українець зазнав поразки проти Ентоні Джошуа.
- У ЗМІ неодноразово з'являлася чутки буцімто боксер відновить кар'єру. Кличко заперечив, що може повернутися заради грошей.
- Боксер чітко дав зрозуміти, що його цікавить рекорд Джорджа Формана. Американець у 45 років та 10 місяців став найстаршим в історії чемпіоном світу з боксу.
- У 2022 році Кличку виповниться 46 років. Боксер заявляв, що протягом найближчих п'ять років статися може все.