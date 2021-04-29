Як пройшов бій
Це був об'єднавчий бій за вакантні титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBO і захист Джошуа титулу чемпіона світу за версією IBF.
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У досить рівному поєдинку в 5-у раунді Джошуа відправив українського ветерана у нокдаун.
Однак уже в наступному раунді у глибокому нокдауні довелося побувати Джошуа. Кличко міг "добити" суперника у цій 5-хвилинці, але дозволив британцю відновитися.
В 11-у раунді британець провів серію ударів, одним з яких виявився важкий аперкот. Після цього Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом.
Кличко – Джошуа відео бою
Чи справді Володимир Кличко повернеться у бокс?
- Останній бій Кличка відбувся у 2017 році, саме коли українець програв Джошуа. Влітку 2017-го Володимир оголосив про завершення кар'єри.
- Та досі з'являються чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг. Повідомлялося, що Володимир готовий повернутися у ринг заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.
- Також повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.