Як пройшов бій

Це був об'єднавчий бій за вакантні титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBO і захист Джошуа титулу чемпіона світу за версією IBF.

Читайте також: Кличко повернеться і поб'є Ф'юрі, – тренер українця

У досить рівному поєдинку в 5-у раунді Джошуа відправив українського ветерана у нокдаун.

Однак уже в наступному раунді у глибокому нокдауні довелося побувати Джошуа. Кличко міг "добити" суперника у цій 5-хвилинці, але дозволив британцю відновитися.

В 11-у раунді британець провів серію ударів, одним з яких виявився важкий аперкот. Після цього Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом.

Кличко – Джошуа відео бою

Чи справді Володимир Кличко повернеться у бокс?