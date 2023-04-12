Ввечері 11 квітня світ сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого. Окупанти виклали ролик, як ще живому нашому захиснику ножем відрізали голову.

До теми Росіян та білорусів допустили до Вімблдону: які обмеження отримали тенісисти країн-агресорів

Цей вчинок шокував світову спільноту. Багато інстанцій зайвий раз переконались на необхідності відмежуватись від росіян. Те саме стосується і спорту.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив на необхідності недопуску спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань. Окремо міністр звернувся до організаторів тенісного турніру Вімблдон.

Кажуть, що теніс – це джентльменська гра. Гра не для вбивць, гвалтівників чи мародерів. Минулого року Вімблдон прийняв важке, але благородне рішення не допускати до змагань представників Росії та Білорусі. Присутність спортсменів з цих країн була б жахливою подією в розпал року вбивств, згвалтувань і грабежів. Що змінилося з того часу? Небагато, окрім того факту, що загинули ще тисячі українців, Росія намагалася знищити українську націю в цілому, заморозивши її до смерті,. Путін ще глибше впився в п’яти. Для нього немає шляху назад. Путіну потрібно підтримувати моральний дух свого народу. Якщо він не може зробити це на полі бою, тоді спортивний успіх стає надзвичайно значущим.

За останній рік Росія не зробила жодної дії, не сказала жодного слова, не продемонструвала жодного каяття чи зміни. Оскільки в реальності на нашій землі, як і раніше, триває війна, Вімблдону немає жодного сенсу змінювати благородний вибір на опортуністичний. Представникам націй, які чинять звірства проти своїх мирних сусідів, нічого робити на Вімблдоні. Кремль зробив ставку на те, що обурення Заходу не триватиме довго. І на цей момент будь-яке послаблення санкцій Заходом може означати лише одне: ця ставка принаймні частково вдалася. Держава-агресор буде підбадьорена, оскільки, на їхню думку, рішучість Заходу "розсипається". Україна, зі свого боку, почуватиметься ошуканою.

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Російські пропагандисти будуть у всеозброєнні, як це було протягом багатьох років. Західні ідеали – лише прикраса. Трохи запізнилися ті, хто виступає, щоб "не змішувати політику і спорт". Путін вже зробив це все для політики. Подивіться, як він використовує спортивних діячів для пропаганди, скільки спортивних зірок працювало в його парламенті за ці роки. Якщо хтось веде проти вас війну, ви не можете вдавати, що це мир.

Путін зробив свій вибір і ніякі жести доброї волі Заходу не можуть його змінити. Будь-яка ознака пом’якшення позиції Заходу буде розцінена як перемога Путіна. Ми не повинні віддавати Путіну перемогу. Тому я запропонував уряду Великої Британії відмовити у візах російським і білоруським тенісистам. Якщо організаторам Вімблдону не вистачить сміливості, офіційний Лондон може стояти непохитно і зачинити двері. По-джентльменськи,

– заявив Дмитро Кулеба.

Варто знати Прихильники кривавих рублів: які спортивні федерації допустили росіян до змагань

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародний олімпійський комітет погодився допускати до міжнарожних змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Правда, можуть вони це робити у нейтральному статусі та за умови непідтримки війни в України. При цьому поки МОК не розглядав питання допуску гравців з РФ та Білорусі до Олімпіади.