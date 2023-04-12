Вечером 11 апреля мир всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного. оккупанты выложили ролик, как еще живому нашему защитнику ножом отрезали голову.

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Этот поступок шокировал мировое сообщество. Многие инстанции лишний раз убедились в необходимости отмежеваться от россиян. То же касается и спорта.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость недопуска спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. Отдельно министр обратился к организаторам теннисного турнира Уимблдон.

Говорят, что теннис – это джентльменская игра. Игра не для убийц, насильников или мародеров. В прошлом году Уимблдон принял тяжелое, но благородное решение не допускать к соревнованиям представителей России и Белоруссии. Присутствие спортсменов из этих стран было бы ужасным событием в разгар года убийств, изнасилований и грабежей. Что изменилось с тех пор? Немного, кроме того, что погибли еще тысячи украинцев, Россия пыталась уничтожить украинскую нацию в целом, заморозив ее до смерти. Путин еще глубже впился в пятки. Для него нет пути вспять. Путину нужно поддерживать нравственный дух своего народа. Если он не может сделать это на поле боя, спортивный успех становится чрезвычайно значимым.

За последний год Россия не совершила никакого действия, не сказала ни слова, не продемонстрировала никакого раскаяния или перемены. Поскольку в реальности на нашей земле по-прежнему идет война, Уимблдону нет никакого смысла менять благородный выбор на оппортунистический. Представителям наций, которые совершают зверства против своих мирных соседей, нечего делать на Уимблдоне. Кремль сделал ставку на то, что возмущение Запада не продлится долго. И на данный момент любое ослабление санкций Западом может означать только одно: эта ставка, по крайней мере, частично удалась. Государство-агрессор будет ободрено, поскольку, по их мнению, решительность Запада "рассыпается". Украина, со своей стороны, будет чувствовать себя обманутой.

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Российские пропагандисты будут во всеоружии, как это было в течение многих лет. Западные идеалы – только украшение. Несколько опоздали те, кто выступает, чтобы "не смешивать политику и спорт". Путин уже сделал это для политики. Посмотрите, как он использует спортивных деятелей для пропаганды, сколько спортивных звезд работало в его парламенте за эти годы. Если кто-то ведет против вас войну, вы не можете делать вид, что это мир.

Путин сделал свой выбор, и никакие жесты доброй воли Запада не могут его изменить. Любой признак смягчения позиции Запада будет расценен как победа Путина. Мы не должны отдавать Путину победу. Поэтому я предложил правительству Великобритании отказать в визах российским и белорусским теннисистам. Если организаторам Уимблдона не хватит смелости, официальный Лондон может стоять непоколебимо и захлопнуть дверь. По-джентльменски,

– заявил Дмитрий Кулеба.

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Напомним, что недавно Международный олимпийский комитет согласился допускать к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Правда, могут они это делать в нейтральном статусе и при неподдержке войны в Украине. При этом пока МОК не рассматривал вопрос допуска игроков из РФ и Беларуси к Олимпиаде.