Повернення легенди в Італію: скільки Шевченко зароблятиме у Дженоа

9 листопада 2021 , 09:23
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Джерело:

Calcio e Finanza

Андрій Шевченко вже ознайомлюється із Дженоа. Стала відома зарплата українського тренера в італійському клубу.

Зарплата Шевченка в Італії

45-річний український фахівець потрохи приступає до роботи в італійському Дженоа. Андрій Шевченко отримуватиме непогані гроші на чолі тренерського містка "грифонів".

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Шевченко отримуватиме в Італії 2 мільйонів євро на рік чистими (2,62 мільйона євро без урахування податків).

До приходу Шевченка Дженоа перебуває біля підвалин таблиці Серії А. "Грифони" посідають лише 17 місце серед 20 клубів, у їх активі 9 очок. Сампдорія, яка у зоні вильоту, теж має таку кількість пунктів.

Шевченко очолив Дженоа: що відомо

  • 7 листопада італійський клуб офіційно оголосив про призначення Андрія Шевченка. Перед цим багато розмов було навколо цього приходу у тренерське крісло "грифонів" колишнього наставника збірної України.
  • Перед цим у твітері Дженоа натякнули на приїзд Шевченка. Пресслужба команди виклала пост з українським прапором. За декілька хвилин після цього з'явилась новина про призначення.
  • Український фахівець підписав угоду до 30 червня 2024 року.
  • Наставник зазначив, що хоче повернути клубу його славетні часи.
  • Шевченко хотів би бачити у складі своєї команди двох українських футболістів – Олександра Зінченка та Віталія Миколенка. Гравці виступали під керівництвом Андрія Миколайовича в українській збірній.
  • Дебют Шевченка на посту тренера Дженоа відбудеться 21 листопада, у цей день "грифони" вдома прийматимуть Рому.
Автор: Софія Кулай