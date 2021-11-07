"Повернути Дженоа до її великої історії"
Андрій Шевченко прокоментував своє призначення на посаду головного тренера Дженоа. Фахівець зробив репост публікації італійського клубу, коротко прокоментувавши його.
До теми Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа
Наставник серйозно налаштований повернути ті славетні часи клубу. На це у Шевченка буде достатньо часу. Його угода з командою Серії А розрахована до кінця червня 2024 року.
Починаємо цю нову пригоду, щоб повернути Дженоа до її великої історії,
– прокоментував Шевченко.
- Справи Дженоа у чемпіонаті йдуть дуже погано. "Грифони" перебувають поблизу підвалин у турнірній таблиці Серії А – лише 9 пунктів та 17 позиція серед 20 клубів.
- Вже 21 листопада Шевченко дебютує на містку тренера Дженоа. "Грифони" вдома прийматимуть Рому у Серії А.