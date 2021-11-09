Перший день Шевченка в Дженоа

Андрій Шевченко в обід відвідав офіс свого нового клубу, розташований в історичному районі Генуї – Пельї. Українець прибув разом із помічником Мауро Тассотті на фургончику Mercedes Vito.

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У ренесансному особняку Villa Lomellini Rostan у 45-річного тренера відбулася розмова з керівництвом Дженоа щодо вирішення злободенних проблем клубу.

Далі Шевченко оглянув зону Centro Sportivo Gianluca Signorini – клубну базу Дженоа, яка наступні три роки стане домом для українського тренера та його команди.

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