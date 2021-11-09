Перший день Шевченка в Дженоа
Андрій Шевченко в обід відвідав офіс свого нового клубу, розташований в історичному районі Генуї – Пельї. Українець прибув разом із помічником Мауро Тассотті на фургончику Mercedes Vito.
До слова Шевченко прибув у розташування Дженоа: перші фото та відео
У ренесансному особняку Villa Lomellini Rostan у 45-річного тренера відбулася розмова з керівництвом Дженоа щодо вирішення злободенних проблем клубу.
Далі Шевченко оглянув зону Centro Sportivo Gianluca Signorini – клубну базу Дженоа, яка наступні три роки стане домом для українського тренера та його команди.
Перший день Шевченка в Дженоа: дивіться відео
Шевченко очолив Дженоа: що відомо
- 45-річний український тренер 7 листопада офіційно очолив Дженоа. Шевченко вперше в кар'єрі очолив клуб. До того тренер 5 років працював на чолі збірної України.
- Шевченко став тільки другим українським фахівцем, який очолив команду з топ-5 найсильніших ліг Європи. Першим був Віктор Скрипник, який очолював німецький Вердер.
- Тренер дебютує на чолі Дженоа 21 листопада домашнім матчем проти римської Роми Жозе Моурінью.