Оточуйте себе величчю: Холіфілд про тренування з Володимиром Кличком
57-річний боксер Евандер Холіфілд активно тренується, у його тренуваннях бере участь і українець Володимир Кличко. Американець вирішив викласти світлину у соцмережах, щоб зазначити, що працює із найкращими.
Легендарні ексбоксери Володимир Кличко та Евандер Холіфілд продовжують тренуватися разом. На відео, окрім інших тренерів, присутній і українця.
Фанати почали писати компліменту і у сторону американця. На фото двоє найкращих боксерів в історії спорту, так підкреслили вболівальники.
Оточуйте себе величчю,
– мотиваційно підписав боксер.
Холіфілд повертається на ринг
- Американець оголосив про повернення у бокс вслід за Майком Тайсоном.
- Потенційним суперником Холіфілда може стати Майк Тайсон. Боксери начебто розпочали переговори про поєдинок. Бій буде виставковим.
- Кошти за бій Тайсон хоче спрямувати на благодійність.
- У тренувальному таборі Холіфілда з'явився Володимир Кличко. Майк Тайсон також хоче бачити у своєму таборі українського ексчемпіона світу.