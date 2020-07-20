57-річний боксер Евандер Холіфілд активно тренується, у його тренуваннях бере участь і українець Володимир Кличко. Американець вирішив викласти світлину у соцмережах, щоб зазначити, що працює із найкращими.

Боксер опублікував пост у своєму Instagram та гучно підписав світлину з українцем. Варто побачити: Холіфілд потужно готується до повернення на ринг: відео блискавичного тренування Легендарні ексбоксери Володимир Кличко та Евандер Холіфілд продовжують тренуватися разом. На відео, окрім інших тренерів, присутній і українця. Фанати почали писати компліменту і у сторону американця. На фото двоє найкращих боксерів в історії спорту, так підкреслили вболівальники. Оточуйте себе величчю,

– мотиваційно підписав боксер. Переглянути цей допис в Instagram Surround yourself with greatness. @klitschko #TEAMHOLYFIELD Допис, поширений Evander Holyfield (@evanderholyfield) 19 Лип 2020 р. о 6:15 PDT Холіфілд повертається на ринг Американець оголосив про повернення у бокс вслід за Майком Тайсоном.

Потенційним суперником Холіфілда може стати Майк Тайсон. Боксери начебто розпочали переговори про поєдинок. Бій буде виставковим.

Кошти за бій Тайсон хоче спрямувати на благодійність.

У тренувальному таборі Холіфілда з'явився Володимир Кличко. Майк Тайсон також хоче бачити у своєму таборі українського ексчемпіона світу. Що відомо про легенду боксу Американець – багаторазовий чемпіон світу в важкій і першій важкій категоріях (організацій WBA, WBC, IBF).

У 1984 році став бронзовим призером Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі.

Єдиний боксер, що виграв чотири рази пояс чемпіона світу у важкій ваговій категорії.