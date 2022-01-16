Поважаю рішення суду, – Джокович про поразку у суді та депортацію з Австралії
Джерело:The Age
Australian Open відбудеться без однією з головних зірок тенісу Новака Джоковича. Сербський тенісист прокоментував поразку у суді та анулювання візи.
Джокович: Розчарований відхиленням моєї заяви
Новак Джокович дав перший коментар після офіційного рішення Федерального суду Австралії. Серб найближчим часом буде депортований із країни.
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Тенісист залишився розчарований таким рішенням про анулювання візи. Через це Джокович не візьме участь у першому серйозному турнірі у новому 2022 році – Australian Open.
Однак Новак із розумінням прийняв такий вердикт.
Я поважаю рішення суду і співпрацюватиму з відповідними органами щодо мого від'їзду з Австралії,
– зізнався спортсмен.
Джокович сподівається, що тепер прикута увага до нього буде лише через тенісні виступи та досягнення, а не через ось такі резонансні історії.
Мені трохи незручно, що останніми тижнями вся увага була зосереджена на мені, і я сподіваюся, що тепер ми всі зможемо зосередитися на грі та турнірі, який я люблю. Я хотів би побажати гравцям, суддям, персоналу, волонтерам та вболівальникам всього найкращого на майбутніх змаганнях,
– сказав лідер рейтингу ATP.
Джокович сам винен у депортації
- 34-річний сербський тенісист прилетів у Мельбурн, щоб взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії. Однак був затриманий ще у місцевому аеропорту. Все через відсутню вакцинацію.
- Австралія анулювала візу тенісиста, після чого серб подав апеляцію та виграв рішення у суді.
- Після чого Джокович провів перші тренування на австралійському корті.
- Однак на цьому історія не завершилась. Новака вдруге затримали. Другий раз суд став на бік уряду країни та остаточно анулював візу Джоковича. Тепер Новака депортують. Тенісист може отримати заборону на перетин кордону Австралії протягом наступних трьох років.