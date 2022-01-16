Поважаю рішення суду, – Джокович про поразку у суді та депортацію з Австралії

Australian Open відбудеться без однією з головних зірок тенісу Новака Джоковича. Сербський тенісист прокоментував поразку у суді та анулювання візи.

Джокович: Розчарований відхиленням моєї заяви

Новак Джокович дав перший коментар після офіційного рішення Федерального суду Австралії. Серб найближчим часом буде депортований із країни.

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Тенісист залишився розчарований таким рішенням про анулювання візи. Через це Джокович не візьме участь у першому серйозному турнірі у новому 2022 році – Australian Open.

Однак Новак із розумінням прийняв такий вердикт.

Я поважаю рішення суду і співпрацюватиму з відповідними органами щодо мого від'їзду з Австралії,

– зізнався спортсмен.

Новак Джокович – чинний чемпіон Відкритого чемпіонату Австралії. Торік серб у фіналі переміг суперника з Росії Данила Медведєва.

Джокович сподівається, що тепер прикута увага до нього буде лише через тенісні виступи та досягнення, а не через ось такі резонансні історії.

Мені трохи незручно, що останніми тижнями вся увага була зосереджена на мені, і я сподіваюся, що тепер ми всі зможемо зосередитися на грі та турнірі, який я люблю. Я хотів би побажати гравцям, суддям, персоналу, волонтерам та вболівальникам всього найкращого на майбутніх змаганнях,

– сказав лідер рейтингу ATP.

Джокович сам винен у депортації