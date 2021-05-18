Потрібно бути реалістами, – Яремчук про шанси збірної України на Євро-2020

18 травня 2021 , 11:31

Джерело:

Footboom

Збірна України з футболу вже розпочала до чемпіонату Європи-2020. Нападник Роман Яремчук поділився очікуваннями від майбутнього виступу на турнірі.

Українські шанси на Євро-2020

Українська збірна у Харкові проводить підготовку до Євро-2020. На тренувальних зборах команда проведе три контрольні спаринги. Роман Яремчук запевнив, що усі футболісти реально оцінюють свої сили.

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Участь в першому Євро стане чимось особливим. Я готовий і з нетерпінням чекаю цього. Наша збірна – хороша команда, але треба бути реалістами. Бельгія, Франція і Англія є фаворитами, і можуть перемогти на Євро,
– розповів нападник.

Спершу підопічні Андрія Шевченка хочуть якісно виступити та вийти із групового раунду. Хлопці впевнені у собі. Пригадав Яремчук і хороші матчі проти Португалії та Німеччини, де на футбольному полі перевага суперників українців була мінімальною.

25-річний Яремчук – основний форвард збірної України. Тому саме на Романа покладаються великі надії українських вболівальників в атакувальній лінії. За національну команду нападник відіграв 22 поєдинки, у яких забив 7 голів.

Контрольні поєдинки збірної України

  • Україна – Бахрейн (23 травня)
  • Україна – Північна Ірландія (3 червня)
  • Україна – Кіпр (7 червня)
Автор: Софія Кулай