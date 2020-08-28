У кар'єрі наступного суперника Віктора Постола – чемпіона світу за версією WBC та WBO Хосе Раміреса, є український слід. У 2011 році Рамірес перетнувся з Василем Ломаченком.

Ломаченко та Рамірес зустрілися на чемпіонаті світу 2011 року в Баку (Азербайджан), пише 24 канал. Боксери провели бій у легкій вазі (60 кілограмів).

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Шляхи боксерів перетнулися у другому колі турніру. Трираундовий бій завершився переконливою перемогою Ломаченка.

Українець виграв з рахунком 16:9. У підсумку Василь став чемпіоном світу.

Ломаченко – Рамірес відео бою