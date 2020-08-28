Ломаченко перемагав суперника Постола – Хосе Раміреса: як це було – відео
У кар'єрі наступного суперника Віктора Постола – чемпіона світу за версією WBC та WBO Хосе Раміреса, є український слід. У 2011 році Рамірес перетнувся з Василем Ломаченком.
Ломаченко та Рамірес зустрілися на чемпіонаті світу 2011 року в Баку (Азербайджан), пише 24 канал. Боксери провели бій у легкій вазі (60 кілограмів).
До теми: Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес: де дивитися онлайн бій за титули WBC і WBO
Шляхи боксерів перетнулися у другому колі турніру. Трираундовий бій завершився переконливою перемогою Ломаченка.
Українець виграв з рахунком 16:9. У підсумку Василь став чемпіоном світу.
Ломаченко – Рамірес відео бою