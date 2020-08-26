30 серпня любителів боксу з усього світу чекає великий бій на арені MGM Grand в Лас-Вегасі (США). У головному поєдинку зустрінуться мексиканець Хосе Карлосом Рамірес і українець Віктор Постол. Рамірес захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO.

Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес: перед боєм

Мексиканцю 28 років. Він вважається найкращим бійцем категорії після того як об'єднав титули. У минулому поєдинку Хосе Карлос розбив Моріса Хукера і забрав його титул WBO. За всю профі кар'єру Рамірес жодного разу не програвав. Популярність здобув після того, як нокаутував проспекта Майка Ріда. А перший титул отримав, перемігши рішенням Аміра Імама. Послужний список: 25 перемог, 17 нокаутом, без поразок, пише 24 канал.

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Українцю 36 років. Він колишній чемпіон світу за версією WBC. Програвав Постол лише двічі за всю кар'єру. А перемагали його такі бійці як Теренс Кроуфорд і Джош Тейлор. В крайньому бою Віктор пройшов упевнено Мохамеда Мімуна. Послужний список: 31 перемога, 12 нокаутом, 2 поразки.

Віктор має невелику перевагу в антропометрії. Він дуже добре працює з дальньої дистанції і вміло користується своїми важелями. Б'є як поодинокі, так і багатоударні комбінації. Нестандартний стиль боксу Постола незручний для його суперників. При зближенні Віктор вміло в'яже і нависає над опонентом.

Хосе кардинально інший боєць по стилю. Він вибуховий і агресивний. Дуже небезпечно діє на ближній і середній дистанції. Майстерно пробиває бодіпанчі, особливо здвоєний лівий хук в печінку. Рамірес завжди готовий до загострення. Його навіть не бентежать пропущені удари. Він відчуває себе комфортно, коли бій переходить в "рубку".

Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес: що прогнозують букмекери

Хосе Рамірес відкрився у букмекерів явним фаворитом. На перемогу чемпіона PariMatch пропонує поставити з коефіцієнтом 1,14, в той час, як букмекер фактично не вірить в претендента, виставляючи коефіцієнт 5. Якщо суперники не зможуть визначити сильнішого – 23.

Щодо достроковї перемоги, то коефіцієнт на Хосе Раміреса 3,6, а на Віктора Постола 10.

Найбільш ймовірним розвитком бою букмекери бачать дострокову перемогу Раміреса у 6-му, 7-му або 8 раундах. Коефіцієнт на перемогу мексиканця у кожному з цих раундів стоїть 21. Щодо дострокової перемоги Постола, то найімовірніше він зможе це зробити у 7 раунді – коефіцієнт аж 51.

Аналітики також прогнозують, що у поєдинку відбудеться більше 10 раундів. На це можна поставити з коефіцієнтом 1,3. Якщо ж у бою буде 10 або менше раундів, то ви зможете примножити свою ставку на 3,4.