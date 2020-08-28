Постол і Рамірес провели дуель поглядів перед боєм за титули WBC і WBO: відео
Український боксер Віктор Постол 29-го серпня проведе бій за звання чемпіона світу WBC і WBO в 1-й напівсередній вазі. Його суперником стане непереможний Хосе Карлос Рамірес. Боксери провели традиційну дуель поглядів.
Обидва боксери продемонстрували, що є джентльменами, пише 24 канал. Дуель поглядів обійшлася без грубощів, які притаманні деякими американським боксерам.
До теми: Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес: де дивитися онлайн бій за титули WBC і WBO
Дуель поглядів у пандемію
Уже традиційно для поєдинків в епоху пандемії боксери та всі довкола вимушені бути в масках.
Окрім того, боксери зберігають дистанцію один від одного. Зрештою, дистанція під час дуелей поглядів ніколи не завадить.
Постол – Рамірес відео дуелі поглядів
Читайте також: Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес: прогноз букмекерів на бій за титули WBC і WBO
Коментарі боксерів
Віктор Постол на пресконференції заявив, що тривалий простій не вплине на його готовність до бою.
"Знаєте, це не новина для мене, тому що у мене були дві або три такі великі перерви до цього. Так що я до цього звик. Говорячи про Хосе, то я не впевнений, як це вплине на нього. Але подивимося", – сказав Постол.
Хосе Карлос Рамірес також вважає, що відсутність поєдинків не вплине на нього.
"Ні, не вплине, приятель. Я, напевно, провів більше сотні раундів спарингів у цьому році. Так що, знаєте, мені здавалося, що я ніколи не залишав спортзал – 2020 рік промайнув так швидко, розумієте?", – зазначив Рамірес.