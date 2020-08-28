Український боксер Віктор Постол 29-го серпня проведе бій за звання чемпіона світу WBC і WBO в 1-й напівсередній вазі. Його суперником стане непереможний Хосе Карлос Рамірес. Боксери провели традиційну дуель поглядів.

Обидва боксери продемонстрували, що є джентльменами, пише 24 канал. Дуель поглядів обійшлася без грубощів, які притаманні деякими американським боксерам.

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Дуель поглядів у пандемію

Уже традиційно для поєдинків в епоху пандемії боксери та всі довкола вимушені бути в масках.

Окрім того, боксери зберігають дистанцію один від одного. Зрештою, дистанція під час дуелей поглядів ніколи не завадить.

Постол – Рамірес відео дуелі поглядів

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Коментарі боксерів

Віктор Постол на пресконференції заявив, що тривалий простій не вплине на його готовність до бою.

"Знаєте, це не новина для мене, тому що у мене були дві або три такі великі перерви до цього. Так що я до цього звик. Говорячи про Хосе, то я не впевнений, як це вплине на нього. Але подивимося", – сказав Постол.

Хосе Карлос Рамірес також вважає, що відсутність поєдинків не вплине на нього.

"Ні, не вплине, приятель. Я, напевно, провів більше сотні раундів спарингів у цьому році. Так що, знаєте, мені здавалося, що я ніколи не залишав спортзал – 2020 рік промайнув так швидко, розумієте?", – зазначив Рамірес.