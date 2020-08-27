Український боксер Віктор Постол у ніч з 29 на 30 серпня проведе бій проти Хосе Карлоса Раміреса. Бій за титули WBC і WBO можна переглянути в Україні.

Бій між Постолом і Раміресом відбудеться на MGM Grand у Лас-Вегасі (США), пише 24 канал. Початок вечору боксу від промоутерської компанії Top Rank о 3 ранку за київським часом.

До теми: Віктор Постол – Хосе Карлос Рамірес: прогноз букмекерів на бій за титули WBC і WBO

Віктор Постол і Хосе Карлос Рамірес вийдуть у ринг приблизно о 5 ранку за київським часом.

Переглянути легально бій українського боксера можна в Україні винятково на платформі MEGOGO. Для цього потрібно мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна".

Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" складає 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку за одну гривню.

Постол – Рамірес: що на кону

Український боксер, який свого часу володів титулом WBC, спробує вдруге стати чемпіоном світу.

Непереможний Хосе Карлос Рамірес виставив на кін титули WBC та WBO в 1-й напівсередній вазі.