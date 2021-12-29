Пост Кріштіану Роналду став найпопулярнішим в інстаграмі, Мессі – тричі в топ-10

Інстаграм опублікував підбірку з десяти найбільш популярних постів у 2021 році. Чотири з них – спортсменів, а найбільше лайків зібрав Кріштіану Роналду.

Роналду та Мессі

Пост Кріштіану Роналду, в якому він повідомив, що він з Джорджіною Родрігес очікують на двійню, було опубліковано 28 жовтня. І до кінця року це повідомлення зібрало понад 32,2 мільйона лайків. Саме цей пост і став найбільш залайканим в інстаграм у 2021 році.

Варто нагадати, що Кріштіану Роналду – найбільш популярна особа в інстаграмі. На нього підписано 383 мільйони читачів. Його випереджає лише офіційний акаунт самого інстаграму.

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Однак пост Роналду про очікування на двійню не став найбільш популярним в інстаграмі за усю історію. Лідерство і далі продовжує утримувати фотографія яйця, яке було зроблено 4 січня 2019 року. на цей час пост має 55,55 мільйона лайків. Пост Роналду – лише другий.

Ще три пости, які потрапили у топ-10 за підсумками 2021 року, належать Ліонелю Мессі. У 2021 році в нього відбулися три важливі події:

Він покинув Барселону, за яку виступав протягом 17 років. Пост про прощання з клубом зібрав 21,2 мільйона лайків. Це восьме місце.

Виграв Копа Америка. Це перший трофей на дорослому рівні для Мессі с кладі збірної Аргентини. Фото з кубком переможця "принесло" Мессі 22 мільйони лайків та 7 місце в рейтингу.