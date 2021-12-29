Роналду и Месси

Пост Криштиану Роналду, в котором он сообщил, что он с Джорджиной Родригес ожидают двойню, был опубликован 28 октября. И к концу года это сообщение собрало более 32,2 миллиона лайков. Именно этот пост и стал самым залайканным в инстаграм в 2021 году.

Стоит напомнить, что Криштиану Роналду – наиболее популярная личность в инстаграм. На него подписано 383 миллиона читателей. Его опережает лишь официальный аккаунт самого инстаграм.

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Однако пост Роналду об ожиданиях на двойню не стал наиболее популярным в инстаграм за всю историю. Лидерство продолжает удерживать фотография яйца, которое было сделано 4 января 2019 года. В настоящее время пост имеет 55,55 миллиона лайков. Пост Роналду – лишь второй.

Еще три поста, которые попали в топ-10 по итогам 2021 года, принадлежат Лионелю Месси. В 2021 году у него произошли три важных события:

Он покинул Барселону, за которую выступал в течение 17 лет. Пост о прощании с клубом собрал 21,2 миллиона лайков. Это восьмое место.

Выиграл Копа Америка. Это первый трофей на взрослом уровне для Месси в составе сборной Аргентины. Фото с кубком победителя "принесло" Месси 22 миллиона лайков и 7 место в рейтинге.