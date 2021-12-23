Історія кохання Роналду та Родрігес
Родрігес у своєму інстаграмі поділилася роликом під назвою Soy Georgina від Netflix. Очікується, що зірковий футболіст Роналду з'явиться в стрічці та розповість історію про те, як він закохався у Джорджину.
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Soy Georgina – написала це те, що ховається за обкладинками, розповідями та червоними килимами. Усі серії виходять 27 січня,
– написала кохана Роналду у мережі.
Відео Soy Georgina від Netflix
Що відомо про родину футболіста
- Пара разом вже п'ять років. Родрігес та Роналду виховують спільну доньку Алану Мартіну, а також трьох дітей Кріштіану від сурогатних матерів.
- Раніше футболіст та його кохана повідомили, що чекають на поповнення в сім'ї. Згодом Роналду розкрив секрет, що вони очікують на двійню: дівчинку та хлопчика.
- Нещодавно Родрігес знялася для новорічної обкладинки Cosmopolitan. Вагітна знаменитість позувала у яскравій червоній сукні з паєтками.