Історія кохання Роналду та Родрігес

Родрігес у своєму інстаграмі поділилася роликом під назвою Soy Georgina від Netflix. Очікується, що зірковий футболіст Роналду з'явиться в стрічці та розповість історію про те, як він закохався у Джорджину.

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Soy Georgina – написала це те, що ховається за обкладинками, розповідями та червоними килимами. Усі серії виходять 27 січня,

– написала кохана Роналду у мережі.

Відео Soy Georgina від Netflix

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