Порушив дисципліну у збірній: ексгравець Динамо потрапив у новий скандал

Колишній футболіст Динамо Карлос Самбрано, який наразі виступає за Бока Хуніорс та збірну Перу порушив дисципліну під час перебування у таборі національної команди. Гравця помітили на вечірці.

Помітили на вечірці перед важливим матчем

Центральний захисник Бока Хуніорс втрапив у скандал в Південній Америці. Футболіста помітили на вечрці напередодні важливого матчу для перуанців.

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Самбрано спростував цю інформацію у соціальній мережі. За його словами, він разом із сім'єю повечеряв в одному зі своїх улюблених ресторанів, після чого вирушив спати додому.

Він наголосив, що не проводить нічний час у розважальних закладах.

Кар'єра футболіста в Динамо

Самбрано був гравцем Динамо.

До київського клубу він перейшов у січні 2018 року.Але до кінця сезону так і не зіграв жодного матчу.

У червні 2018 року відправився в оренду до швейцарського Базеля на рік. Після закінчення оренди повернувся до Динамо, адже команди так і не зуміли домовитися про суму трансферу. Гравець тренувався з основною командою, але жодного матчу так і не зіграв.

У січня 2020 року був проданий в аргентинський Бока Хуніорс, так і не зігравши жодного матчу за Динамо.