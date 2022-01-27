Заметили на вечеринке перед важным матчем

Центральный защитник Бока Хуниорс попал в скандал в Южной Америке. Футболиста заметили на вечерке накануне важного матча для перуанцев.

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Самбрано опроверг эту информацию в социальной сети. По его словам, он вместе с семьей поужинал в одном из своих любимых ресторанов, после чего отправился спать домой.

Он отметил, что не проводит ночное время в развлекательных заведениях.

Стоит внимания! Для бывшего футболиста Динамо это не первый скандал. В феврале 2021-го года сбил человека и скрылся с места ДТП.

Карьера футболиста в Динамо