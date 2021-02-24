Колишній захисник Динамо підозрюється у втечі з місця аварії
Футболіст Карлос Самбрано, що свого часу був у складі київського Динамо, може бути причетний до аварії в Аргентині. Автомобіль, який належить гравцю, збив мотоцикліста, після чого покинув місце аварії.
Джерело:La Nacion
Аварія за участі автомобіля Audi A4, який належить Самбрано, та мотоцикла сталася ще 2 лютого в Сан-Крістобалі. Після аварії, автомобіль покинув місце ДТП. Автівку поліція знайшла за 400 метрів від місця події. А спереду машини була вм'ятина.
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Поліція встановила, що автомобіль належить Карлосу Самбрано. Гравець через адвоката підтвердив це. Як і те, шо був в автомобілі в момент аварії. Але чи був саме він за кермом – не вказується.
Окрім того, Самбрано заперечив той факт, що після аварії втік з місця ДТП. За його словами, особа, яка була з ним в автомобілі, один з перших підійшов до постраждалого і перебував там, поки не прибула поліція. Поліцейські нібито заявили, що мотоцикліст отримав легкі ушкодження.
Також Самбрано заявив, що готовий до співпраці у цій справі з правоохоронцями.
Натомість дещо інша версія у потерпілого та його адвоката. За їх словами, автомобіліст здійснив "необдуманий маневр" після "повороту на 90 градусів". Окрім того, нібито автомобіль після аварії лише набрав швидкість. Також за свідченнями потерпілого, допомагали йому звичайні перехожі, а отримав він серйозні травми.
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