Футболіст Карлос Самбрано, що свого часу був у складі київського Динамо, може бути причетний до аварії в Аргентині. Автомобіль, який належить гравцю, збив мотоцикліста, після чого покинув місце аварії.

Аварія за участі автомобіля Audi A4, який належить Самбрано, та мотоцикла сталася ще 2 лютого в Сан-Крістобалі. Після аварії, автомобіль покинув місце ДТП. Автівку поліція знайшла за 400 метрів від місця події. А спереду машини була вм'ятина.

Нагадаємо Футболіст збірної України ледь не потрапив в аварію у Будапешті

Поліція встановила, що автомобіль належить Карлосу Самбрано. Гравець через адвоката підтвердив це. Як і те, шо був в автомобілі в момент аварії. Але чи був саме він за кермом – не вказується.

Карлос Самбрано був гравцем Динамо. До київського клубу він перейшов у січні 2018 року. Але до кінця сезону так і не зіграв жодного матчу. У червні 2018 року відправився в оренду до швейцарського Базеля на рік. Після закінчення оренди повернувся до Динамо, адже команди так і не зуміли домовитися про суму трансферу. Гравець тренувався з основною командою, але жодного матчу так і не зіграв. Хоча у 2019 році він став срібним призером Копа Амеріка у складі збірної Перу. У січня 2020 року був проданий в аргентинський Бока Хуніорс, так і не зігравши жодного матчу за Динамо.

Окрім того, Самбрано заперечив той факт, що після аварії втік з місця ДТП. За його словами, особа, яка була з ним в автомобілі, один з перших підійшов до постраждалого і перебував там, поки не прибула поліція. Поліцейські нібито заявили, що мотоцикліст отримав легкі ушкодження.

Також Самбрано заявив, що готовий до співпраці у цій справі з правоохоронцями.

Натомість дещо інша версія у потерпілого та його адвоката. За їх словами, автомобіліст здійснив "необдуманий маневр" після "повороту на 90 градусів". Окрім того, нібито автомобіль після аварії лише набрав швидкість. Також за свідченнями потерпілого, допомагали йому звичайні перехожі, а отримав він серйозні травми.