Одна із жертв розповіла про зґвалтування

Арешт був здійснений 25-го січня після повернення Сержа Момбо в столицю Габону – Лібревіль.

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Повідомляється, що він затриманий за звинуваченням у домаганнях до молодих гравців. Футбольний чиновник буцімто вимагав у гравців надати послуги інтимного характеру як умову для отримання місця у національних збірних.

На початку січня британський таблоїд The Guardian інформував, що молоді футболісти збірної Габону звинуватили Момбо в сексуальних домаганнях.

Одна із жертв розповіла, що у 2014 році Момбо зґвалтував його в готелі під час тренувального збору.

Інша жертва заявила таке: "Після домашнього матчу він сказав мені: "Якщо ти хочеш грати, ти маєш зробити для мене те, що я захочу".

Габонський чиновник спростував заяви про насильство. Він також заперечив інформацію, що надав габонському футбольному тренеру Патріку Ассуму Ейї хлопчиків для сексуального насильства.

Останній тренував команду Габону U-17. Момбо начебто допомагав йому спокушати неповнолітніх футболістів. У справі затримано ще двох тренерів.

Влада Габону і ФІФА також взялася за справу

Комітет з етики ФІФА ще 10-го січня розпочав розслідування. Водночас президент Габону Алі Бонго назвав звинувачення у поширеному сексуальному насильстві "дуже серйозною справою".

В уряді Габону оголосили, що проведуть судове розслідування щодо можливого сексуального насильства над дітьми та молодими людьми у всіх видах спорту в країні.

Момбо було переобрано президентом вищої футбольної ліги Габона у червні 2021 року. Він є колишнім поліцейським.