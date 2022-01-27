Помітили на вечірці перед важливим матчем

Центральний захисник Бока Хуніорс втрапив у скандал в Південній Америці. Футболіста помітили на вечрці напередодні важливого матчу для перуанців.

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Самбрано спростував цю інформацію у соціальній мережі. За його словами, він разом із сім'єю повечеряв в одному зі своїх улюблених ресторанів, після чого вирушив спати додому.

Він наголосив, що не проводить нічний час у розважальних закладах.

Варте уваги! Для ексфутболіста Динамо це не перший скандал. У лютому 2021-го року збив людину та втік з місця ДТП.

Кар'єра футболіста в Динамо