Агент ризикує втратити статус ФІФА: нові деталі трансферного скандалу навколо Довбика

Артем Довбик перейшов до Жирони у 2023 році. Однак, як виявилось, трансфер міг відбутись з порушеннями.

Нещодавно з'явилась інформація, що у трансфері Артема Довбика були порушення деяких фінансових домовленостей. Через це Жирона, яка вперше в історії вийшла в єврокубки, може залишитись без них.

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Махінації від агента Артема Довбика

Адвокат Євген Кузьмін, який займається скандалом з трансфером українського форварда, розкрив нові деталі. Він зазначив, що подав відповідні позови до футбольних органів УЄФА та надіється на сприяння УАФ.

Жирона повинна була заплатити за трансфер Артема Довбика СК Дніпру-1 і Олексію Люндовському належну суму, як і сталося.

У цьому випадку оподаткування має відбуватись виключно за українським законодавством. Це природно, коли продавець – український клуб, Довбик – український футболіст і Люндовський – український агент. Усі платежі мають надходити на рахунки лише українських банків. Якщо говорити про спортивне право, футболіст зареєстрований клієнтом української компанії Люндовського. І лише ця організація має право приймати будь-які платежі щодо Артема Довбика,

– розповів адвокат.

Як виявилось, у цій ситуації незрозуміло, за якими документами здійснювалася оплата за агентські послуги на естонську компанію, зареєстровану на українського агента. Це вже є предметом досудового розслідування. Мати закордонну компанію заборонено і в Україні існують податкові норми для контрольованих іноземних компаній.

Як зазначив Євген Кузьмін, Люндовський оформив особисту резиденцію в Естонії, хоча постійно проживає та має основну резиденцію в Україні. За інформацією Комерційного Реєстру Естонії, інших угод крім агентських виплат за Довбика його компанія не здійснювала. Хоча оплата мала бути здійснена на користь української компанії на рахунки українських банків, чого не сталося, як і найімовірніше не було сплачено податки в Україні. Тобто Україна могла втратити дуже пристойну суму надходжень до бюджету.

Артем Довбик є не лише гравцем національної збірної України, а й громадянином України, тому такі дії Олексія Люндовського можуть містити ознаки економічної агресії проти нашої держави,

– заявив Кузьмін.

Наслідки від порушення домовленостей

Адвокат зазначив, що Жирону, Дніпро-1 та Олексія Люндовського будуть накладені санкції.

Для клубів – це великий грошовий штраф, позбавлення ліцензії та усунення від участі у національній першості та у європейських клубних турнірах. Самому футбольному агенту Олексію Люндовському загрожує позбавлення ліцензії на діяльність агентства,

– додав Євген Кузьмін.

У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв за Жирону 36 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 7 асистів.

Наразі Жирона піднялась на 2-гу позицію у таблиці Ла Ліги (71 бал). Щоправда, Барселона ще не провела свій матч 33-го туру першості Іспанії проти Валенсії, який відбудеться 29 квітня о 22:00 за київським часом.