Недавно появилась информация, что в трансфере Артема Довбыка были нарушения некоторых финансовых договоренностей. Из-за этого Жирона, которая впервые в истории вышла в еврокубки, может остаться без них.

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Махинации от агента Артема Довбика

Адвокат Евгений Кузьмин, который занимается скандалом с трансфером украинского форварда, раскрыл новые детали. Он отметил, что подал соответствующие иски в футбольные органы УЕФА и надеется на содействие УАФ.

Жирона должна была заплатить за трансфер Артема Довбика СК Днепру-1 и Алексею Люндовскому положенную сумму, как и произошло.

В этом случае налогообложение должно происходить исключительно по украинскому законодательству. Это естественно, когда продавец – украинский клуб, Довбик – украинский футболист и Люндовский – украинский агент. Все платежи должны поступать на счета только украинских банков. Если говорить о спортивном праве, футболист зарегистрирован клиентом украинской компании Люндовского. И только эта организация имеет право принимать любые платежи по Артему Довбику,

– рассказал адвокат.

Как оказалось, в этой ситуации непонятно, по каким документам осуществлялась оплата за агентские услуги на эстонскую компанию, зарегистрированную на украинского агента. Это уже является предметом досудебного расследования. Иметь зарубежную компанию запрещено и в Украине существуют налоговые нормы для контролируемых иностранных компаний.

Как отметил Евгений Кузьмин, Люндовский оформил личную резиденцию в Эстонии, хотя постоянно проживает и имеет основную резиденцию в Украине. По информации Коммерческого Реестра Эстонии, других сделок кроме агентских выплат за Довбика его компания не осуществляла. Хотя оплата должна была быть осуществлена в пользу украинской компании на счета украинских банков, чего не произошло, как и скорее всего не были уплачены налоги в Украине. То есть Украина могла потерять очень приличную сумму поступлений в бюджет.

Артем Довбик является не только игроком национальной сборной Украины, но и гражданином Украины, поэтому такие действия Алексея Люндовского могут содержать признаки экономической агрессии против нашего государства,

– заявил Кузьмин.

Последствия от нарушения договоренностей

Адвокат отметил, что Жирону, Днепр-1 и Алексея Люндовского будут наложены санкции.

Для клубов – это большой денежный штраф, лишение лицензии и устранение от участия в национальном первенстве и в европейских клубных турнирах. Самому футбольному агенту Алексею Люндовскому грозит лишение лицензии на деятельность агентства,

– добавил Евгений Кузьмин.

Справка. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл за Жирону 36 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 7 ассистов.

Сейчас Жирона поднялась на 2-ю позицию в таблице Ла Лиги (71 балл). Правда, Барселона еще не провела свой матч 33-го тура первенства Испании против Валенсии, который состоится 29 апреля в 22:00 по киевскому времени.