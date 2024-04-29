Цього разу йде мова про лондонське Челсі. "Сині" начебто влітку 2024-го спробують підписати контракт із Артемом.

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Ще один претендент із АПЛ

Довбиком особисто цікавиться головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно, місце якого у майбутньому Челсі теж під питанням. 52-річний аргентинський спеціаліст хоче бачити на вістрі команди нову "9-ку".

Європейське ЗМІ вже навіть розкрило суму, яку Челсі готове викласти за українського нападника Жироні – солідні 60 мільйонів євро. Відзначимо, що каталонський клуб придбав Артема за 7 мільйонів. Тому може добряче заробити на трансфері українця.

Раніше повідомлялося, що інтерес до нього проявляють ціла низка європейських клубів – Інтер, Атлетіко Мадрид, Барселона, Лейпциг та Наполі. Тепер же до цього списку додалось Челсі, де вже не надто вдало виступає інших футболіст збірної України – Михайло Мудрик.

До слова, Довбик має чинний контракт із Жироною до кінця червня 2028-го року.

Нагадаємо, що Жирона вже гарантувала собі єврокубки на наступний сезон-2024/2025. Тепер завдання команди Мічела – залишитись у зоні Ліги чемпіонів. Каталонці 27 квітня обіграли на виїзді Лас Пальмас 0:2, один із голів забив Довбик та підійнялась на 2-гу позицію у таблиці Ла Ліги (71 бал). Щоправда, Барселона, яку Жирона посунула, ще не провела свій матч 33-го туру першості Іспанії проти Валенсії (29 квітня о 22:00).

Між двома каталонськими клубами різниця в один бал – 71 проти 70-ти у "блаугранас".

Відзначимо! Довбик збільшив свою перевагу у бомбардирських перегонах Ла Ліги над найближчими конкурентами. Артем із 19 голами очолює рейтинг. У Александера Сьорлота та Джуда Беллінгема, який йду на 2 – 3 позиціях – по 17 м'ячів. Український нападник вже провів у цьому сезоні-2023/2024 за Жирону 36 матчів в усіх турнірах, у яких забив 20 голів та віддав 7 асистів.

Челсі, яке зацікавлене у Довбику, ніяк не може віднайти свою гру вже не у першому сезоні поспіль. Лондонський клуб після 33-х зіграних матчів посідає 9-ту позицію у таблиці АПЛ, набравши 48 балів.