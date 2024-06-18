Роналду вривається у бій: онлайн-трансляція матчу Португалія – Чехія на Євро-2024

Збірні Португалії та Чехії зіграють на чемпіонаті Європи 18 червня 2024. Трансляцію гри у Лейпцигу можна дивитися онлайн на сайті 24 каналу.

У вівторок, 18 червня, на Євро-2024 пройдуть два матчі першого туру в групі F. На пізній вечір винесена зустріч за участю Португалії, яка буде протистояти збірній Чехії, пише 24 Канал.

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Роналду починає останнє Євро

Португальці провели феноменальну кваліфікацію, вигравши всі 10 матчів у групі. При цьому команда Мартінеса вражала не тільки нападом (аж 36 голів), але і надійною обороною (всього два пропущених м'ячі).

На Євро іспанський тренер зміг взяти найсильніших виконавців. Такому вибору кадрів може позаздрити будь-який наставник. Разом із низкою талантів на турнір відправились досвідчені Пепе та Роналду.

До стартової гри португальці підходять без кадрових втрат. Першим суперником підопічних Мартінеса стануть непоступливі чехи. Команда Івана Гашека не хапає зірок з неба, проте відзначається високою організацією гри.

Крім того, в розпорядженні чехів є кілька якісних виконавців з АПЛ та Бундесліги, такі як Шик, Цоуфал, Соучек та Гложек. Команда явно налаштована вийти у плей-оф та повторити успіх на Євро-2020, а саме прохід у чвертьфінал.

Орієнтовні склади:

Кошта – Далот, Пепе, Діаш, Канселу – Пальїнья, Вітінья – Бернарду Сілва, Фернандеш, Леау – Роналду.Станек – Цоуфал, Зіма, Холеш, Крейчі, Юрасек – Проаод, Соучек, Барак – Гложек, Шик.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Португалія – Чехія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Португалія – Чехія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.