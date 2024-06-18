Во вторник, 18 июня, на Евро-2024 пройдут два матча первого тура в группе F. На поздний вечер вынесена встреча с участием Португалии, которая будет противостоять сборной Чехии, пишет 24 Канал.

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Роналду начинает последнее Евро

Португальцы провели феноменальную квалификацию, выиграв все 10 матчей в группе. При этом команда Мартинеса поражала не только нападением (аж 36 голов), но и надежной обороной (всего два пропущенных мяча).

На Евро испанский тренер смог взять сильнейших исполнителей. Такому выбору кадров может позавидовать любой наставник. Вместе с рядом талантов на турнир отправились опытные Пепе и Роналду.

К стартовой игре португальцы подходят без кадровых потерь. Первым соперником подопечных Мартинеса станут неуступчивые чехи. Команда Ивана Гашека не хватает звезд с неба, однако отмечается высокой организацией игры.

Кроме того, в распоряжении чехов есть несколько качественных исполнителей из АПЛ и Бундеслиги, такие как Шик, Цоуфал, Соучек и Гложек. Команда явно настроена выйти в плей-офф и повторить успех на Евро-2020, а именно проход в четвертьфинал.

Ориентировочные составы:

Португалия: Кошта – Далот, Пепе, Диаш, Канселу – Пальинья, Витинья – Бернарду Силва, Фернандеш, Леау – Роналду.

Чехия: Станек – Цоуфал, Зима, Холеш, Крейчи, Юрасек – Проаод, Соучек, Барак – Гложек, Шик.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Португалия – Чехия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Чехия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.