Порівнювати це з війною – недоречно, – Левченко про фото Магучіх з росіянкою

Стрибунка у висоту Юлія Левченко висловилася про інцидент з Ярославою Магучіх на Олімпійських іграх у Токіо. На Олімпіаді Магучіх після здобуття "бронзи" фотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене.

Левченко: Не треба думати, що це прояв слабкості

Левченко заявила, що їй важко судити цей момент і зазначила, що фото Магучіх з Ласіцкене – це протокольна частина.

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Мені здається, не треба думати, що це прояв слабкості. Навпаки, це прояв сили, коли ти своєму супернику тиснеш руку. Фактично, ти визнаєш результат у чесній боротьбі, у якій ти брав участь. Це як у боксерів: той, хто програв, знає, що він програв, але все одно, суддя виводить їх за руки і піднімає руку переможця. Ти маєш це витримати, навіть якщо тобі хочеться піти в куток, сісти і плакати. Це свого роду спортивний етикет,

– сказала українка.

Разом з тим, Левченко заявила, що розуміє людей, які пережили біль втрати близьких через війну на сході України. Вона розповіла, що разом з легкоатлеткою Іриною Геращенко зустрічалися з дітьми, у яких на війні загинули батьки.

"Старші діти розуміють, що сталося. А діти, яким 5 – 6 років не можуть адекватно сприйняти це. Ми з ними спілкувалися, вони чудові. Але це зовсім інша історія. У мого тата загинув друг, у якого лишилося п'ятеро дітей. Його нагородили посмертно", – розповіла спортсменка.

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На думку Левченко, війну не можна порівнювати зі спортивними результатами.

Я не хочу говорити гучні фрази, на кшталт "спорт поза політикою", але у випадку з Ярославою це був прояв поваги до результату. Ми змагаємось на турнірах, це нікуди не дінеш. Є правила, є регламент, будь ласкавий, змагайся. Порівнювати це з війною – недоречно,

– сказала Юлія.

Левченко додала, що має багато знайомих, які повернулися з війни.

"При тому, що в нас є багато друзів, знайомих і родичів, які були там. Хлопці, які повертаються з війни, не завжди готові до зустрічі нової реальності. На передовій вони бачать одне, а приїжджають до Києва, і тут узагалі все інше. Завжди має бути тверезий розум", – переконана легкоатлетка.

На завершення Левченко заявила, що потрібно підтримувати спортсменів, які під прапором України здобувають високі результати.

Мені здається, що треба підтримувати спортсменів, які під прапором нашої країни виборюють високі результати. Це важливо: відчувати, що вдома тебе чекають і вдячні, що ти бився за медалі. Звісно, хочеться завжди перемагати, але саме в такій боротьбі й з'являються результати. Ніхто не виходить у фінал Олімпійських ігор просто так. Це завжди бій за перше місце. Говорити, що хтось комусь віддав перемогу — дивно,

– резюмувала Левченко.

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Що відомо про фото Магучіх