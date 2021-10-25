Магучіх відмовилася коментувати покарання для російських спортсменів.

До слова Вірність Україні: Магучіх отримувала пропозиції змінити громадянство, але усім відмовила

Як я відношусь до рішення відсторонити російських легкоатлетів? Я, чесно, не хочу лізти. Нейтрально, скажімо так. Є свої плюси і мінуси. Не можна сказати, як ти до цього ставишся, тому що ти не в цьому середовищі. Я живу тут, я не знаю всіх нюансів, всієї ситуації,

– сказала вона.

Ярослава також розповіла, як познайомилася з Олімпійською чемпіонкою Марією Ласіцкене, через фото з якою українка потрапила у скандал в Україні.

"Ми з нею давно знайомі. Ми познайомилися в 2018 році на етапі "Діамантової ліги". Вона була топовою спортсменкою, приїжджала на старти. На 2019 рік вона виграла 50 змагань поспіль. Природно її знали. Ми з нею познайомилися на комерціях, коли почали їздити з Тетяною Володимирівною (тренер Магучіх – ред.)", – розповіла Магучіх.

Скандал з Магучіх за спільне фото з Ласіцкене