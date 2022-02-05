Порівняв Усика з Мухаммедом Алі, а Джошуа назвав стариганом: Ф'юрі оцінив потенційного суперника
Джерело:ESPN
Британець Тайсон Ф'юрі оцінив професійні вміння непереможного Олександра Усика. Він порівняв українця з легендарним боксером.
Ф'юрі: У нього гідний бокс
Тайсон поділився думками щодо українського чемпіона Усика. Він назвав, як переваги, так і недоліки Олександра.
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Усик – хороший боксер. Він – дуже талановитий боксер першої важкої ваги. Але я не думаю, що він досить добрий. По ньому легко влучити, він маленький, легкий, недостатньо швидкий. Вважаю, що він нормальний боксер. У нього гідний бокс, він має вигляд, як Мухаммед Алі в порівнянні зі стариганом Ентоні Джошуа,
– сказав Ф'юрі.
Також британець порівняв Усика з ще одним титулованим боксером.
"Усик чимось схожий на Томаша Адамека, якщо ви пам'ятаєте такого. Він теж був хорошим боксером, а потім піднявся у надважку вагу, щоб побитися з гігантом в особі Віталія Кличка, і достроково програв. Чесно кажучи, я думаю, що Усик на тому самому рівні – ті ж габарити, та ж швидкість, обидва були чемпіонами", – додав Тайсон.
З ким зустрінеться Усик у наступному поєдинку
- Український боксер за суддівським рішенням завдав Ентоні Джошуа болючої поразки у Лондоні наприкінці вересня 2021-го.
- Після поразки британець відразу активував опцію про реванш.
- Неочікувано у цю дуель втрутився Тайсон Фюрі, який заявив про своє бажання вийти на ринг проти українця.
- Донедавна промоутери Усика та Ф'юрі намагалися організувати цей поєдинок.
- Проте промоутер Джошуа заявив, що Тайсон не хоче битися з Олександром. Егіс Клімас, менеджер українця, також звинуватив Тайсона у зриві поєдинку.
- У підсумку Ф'юрі оголосив, що зустрінеться з Уайтом.
- Нещодавно промоутер українця назвав можливу дату наступного двобою Усик – Джошуа.