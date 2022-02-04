Дебют Усика у великому футболі відбувся у матчі товариського турніру Winter Cup між Поліссям та Вересом (2:1). Боксер-чемпіон у складі Полісся вийшов на заміну на 77-й хвилині та допоміг своїй команді утримати переможний рахунок.

Як це було Усик дебютував за Полісся і ледь не забив гол першим дотиком до м'яча: фото з матчу

"Так склалося, що я пішов у чудовий вид спорту. Ну, а зараз у 35 років збулася мрія дитинства – зіграв за професійну команду. Полісся – це сила. Близько 20 хвилин пограв, здається", – сказав Усик.

Також Усик притримав інтригу, чи побачимо ми його ще у матчах Winter Cup:

Ну, слухайте, розповім я вам зараз всі свої секрети. І все понесеться. Це все інтрижка.

Усик дебютував у футболі: коротко