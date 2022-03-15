"Поранили в голову – помер в лікарні": подробиці трагедії українського футболіста

Тренер юнацької команди київського Атлета В'ячеслав Зборовський прокоментував останні події в Україні, а також розповів про загибель маленького футболіста Дмитра Євдоченка та його матері Марини Євдоченко.

11 березня від куль орди загинули 16-річний футболіст київського Атлета Дмитро Євдоченко та його мама.

До слова 16-річний футболіст Євдоченко та його мама загинули від куль російських окупантів

"Так і в нашу Атлетівську родину прийшла біда "от освободителей". Дмитро Євдоченко, який займався у Атлеті із самого початку набору команди, з шести років і до того злощасного дня.

Його сім’я виїжджала по "коридору" зі сторони Чернігова, але їхню машину розстріляли! Маму та його тітку відразу вбили, а його, як і його бабусю, поранили в голову – потім в лікарні він помер… Бабусі зроблена операція – ампутування обох рук", – сказав Зборовський.

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