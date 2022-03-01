Втрати серед українського футболу

Футболіст вважався найкращим гравцем та найкращим бомбардиром Другої Ліги аматорського чемпіонату Київської області.

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25-річний Дмитро Мартиненко був вихованцем Луганського футболу. Виступав на позиції півзахисника. За свою футбольну кар'єру став кращим бомбардиром і кращим гравцем Другої ліги в складі ФК Гостомель.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Дмитра, і всім українцям, що загинули від рук рашистських військ.

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