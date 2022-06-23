Польський арбітр пояснив, чому не було пенальті на Ярмоленку в матчі Уельс – Україна

Польський арбітр ФІФА Шимон Марциняк поділився думками про колегу Антоніо Матеу Лаоса, який не став переглядати момент із падінням капітана збірної України Андрія Ярмоленка у штрафному майданчику Уельсу у фіналі плей-офф відбору ЧС-2022. Він наголосив, його колега є справжнім професіоналом.

Марциняк: Ніхто не мав претензій

Збірна України була близькою до того, щоб потрапити на ЧС-2022. На жаль, у фінальному матчі "синьо-жовті" мінімально поступилися Уельсу. Одним із ключових епізодів назвали непризначений пенальті за фол на капітані "жовто-синіх" Ярмоленку на 40-й хвилині зустрічі.

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Одним із ключових епізодів назвали непризначений пенальті за фол на капітані "жовто-синіх" Ярмоленку на 40-й хвилині зустрічі.

Марциняк розповів, чому не призначили пенальті у матчі Уельс – Україна.

Він не пішов дивитись повтор, тому що відеоасистент його не покликав. Це було ясно. Ми завжди запитуємо себе: чому він не пішов дивитися VAR? Тому що арбітру кажуть, що ухвалено правильне рішення. У моменті з Ярмоленком він звернувся до асистента, який оцінив момент і вказав на правильність рішення,

– розповів арбітр.

"Знаю, що думки щодо моменту в матчі Уельс – Україна розділилися, але ніхто не мав претензій. Я дивлюсь на реакцію футболістів. Він суддя з величезною довірою, його дуже поважають тренери та гравці. Він топ-арбітр", – додав Марциняк.

Ярмоленко подарував Уельсу путівку до Катару

У півфінальному відбірковому поєдинку українці тріумфували, здолавши Шотландію. Гра закінчилася з рахунком 1:3.

Та у фіналі "синьо-жовтим" не вдалося повторити успіх. Прикрий автогол Ярмоленка подарував Уельсу путівку на Мундіаль.

Півзахисник Динамо та збірної України Сергій Сидорчук розповів, що капітан національної команди дуже болісно сприйняв поразку від валлійців.

Польський арбітр працюватиме на Мундіалі у Катарі.