Польський арбітр пояснив, чому не було пенальті на Ярмоленку в матчі Уельс – Україна
Джерело:Meczyki
Польський арбітр ФІФА Шимон Марциняк поділився думками про колегу Антоніо Матеу Лаоса, який не став переглядати момент із падінням капітана збірної України Андрія Ярмоленка у штрафному майданчику Уельсу у фіналі плей-офф відбору ЧС-2022. Він наголосив, його колега є справжнім професіоналом.
Марциняк: Ніхто не мав претензій
Збірна України була близькою до того, щоб потрапити на ЧС-2022. На жаль, у фінальному матчі "синьо-жовті" мінімально поступилися Уельсу. Одним із ключових епізодів назвали непризначений пенальті за фол на капітані "жовто-синіх" Ярмоленку на 40-й хвилині зустрічі.
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Одним із ключових епізодів назвали непризначений пенальті за фол на капітані "жовто-синіх" Ярмоленку на 40-й хвилині зустрічі.
Марциняк розповів, чому не призначили пенальті у матчі Уельс – Україна.
Він не пішов дивитись повтор, тому що відеоасистент його не покликав. Це було ясно. Ми завжди запитуємо себе: чому він не пішов дивитися VAR? Тому що арбітру кажуть, що ухвалено правильне рішення. У моменті з Ярмоленком він звернувся до асистента, який оцінив момент і вказав на правильність рішення,
– розповів арбітр.
"Знаю, що думки щодо моменту в матчі Уельс – Україна розділилися, але ніхто не мав претензій. Я дивлюсь на реакцію футболістів. Він суддя з величезною довірою, його дуже поважають тренери та гравці. Він топ-арбітр", – додав Марциняк.До речі. Польський арбітр працюватиме на Мундіалі у Катарі.
Ярмоленко подарував Уельсу путівку до Катару
- У півфінальному відбірковому поєдинку українці тріумфували, здолавши Шотландію. Гра закінчилася з рахунком 1:3.
- Та у фіналі "синьо-жовтим" не вдалося повторити успіх. Прикрий автогол Ярмоленка подарував Уельсу путівку на Мундіаль.
- Півзахисник Динамо та збірної України Сергій Сидорчук розповів, що капітан національної команди дуже болісно сприйняв поразку від валлійців.