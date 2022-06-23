Марциняк: Ніхто не мав претензій

Збірна України була близькою до того, щоб потрапити на ЧС-2022. На жаль, у фінальному матчі "синьо-жовті" мінімально поступилися Уельсу. Одним із ключових епізодів назвали непризначений пенальті за фол на капітані "жовто-синіх" Ярмоленку на 40-й хвилині зустрічі.

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Одним із ключових епізодів назвали непризначений пенальті за фол на капітані "жовто-синіх" Ярмоленку на 40-й хвилині зустрічі.

Марциняк розповів, чому не призначили пенальті у матчі Уельс – Україна.

Він не пішов дивитись повтор, тому що відеоасистент його не покликав. Це було ясно. Ми завжди запитуємо себе: чому він не пішов дивитися VAR? Тому що арбітру кажуть, що ухвалено правильне рішення. У моменті з Ярмоленком він звернувся до асистента, який оцінив момент і вказав на правильність рішення,

– розповів арбітр.

"Знаю, що думки щодо моменту в матчі Уельс – Україна розділилися, але ніхто не мав претензій. Я дивлюсь на реакцію футболістів. Він суддя з величезною довірою, його дуже поважають тренери та гравці. Він топ-арбітр", – додав Марциняк.

До речі. Польський арбітр працюватиме на Мундіалі у Катарі.

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