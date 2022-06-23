Марциняк: Никто не имел претензий

Сборная Украины была близка к тому, чтобы попасть на ЧМ-2022. К сожалению, в финальном матче "сине-желтые" минимально уступили Уэльсу. Одним из ключевых эпизодов назвали неназначенный пенальти за фол на капитане "желто-синих" Ярмоленко на 40-й минуте встречи.

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Одним из ключевых эпизодов назвали неназначенный пенальти за фол на капитане "желто-синих" Ярмоленко на 40-й минуте встречи.

Марциняк рассказал, почему не назначили пенальти в матче Уэльс – Украина.

Он не пошел смотреть повтор, потому что видеоассистент его не позвал. Это было ясно. Мы всегда спрашиваем себя: почему он не пошел смотреть VAR? Потому что арбитру говорят, что принято верное решение. В моменте с Ярмоленко он обратился к ассистенту, который оценил момент и указал на правильность решения,

– рассказал арбитр.

"Знаю, что мнения по поводу момента в матче Уэльс - Украина разделились, но никто не имел претензий. Я смотрю на реакцию футболистов. Он судья с огромным доверием, его очень уважают тренеры и игроки. Он топ-арбитр", – добавил Марциняк.

Кстати говоря. Польский арбитр будет работать на Мундиале в Катаре.

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