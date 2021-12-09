Поліція застосовувала зброю: відео пекельної бійки фанатів Динамо та Бенфіки

Перед останнім матчем групового етапу Ліги чемпіонів Бенфіка – Динамо вболівальники обох команд влаштували розбірки на вулицях Лісабону. У бійці взяли участь декілька десятків людей.

З'ясування стосунків між фанатами

Вболівальники влаштували сутички біля арени "Естадіу Да Луж". У ході бійки фанати кидали одне в одного сторонніми предметами, а також піротехнікою.

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Місцеве видання повідомляє, що у результаті затримали 54 особи, 12 поранених фанатів доправили до лікарні, зазначають що вони мають незначні травми. Також для того, аби розігнати ультрас поліція здійснила 17 пострілів у повітря.

Дивіться відео протистоянь 18+:

У спільноті Druzi Dynamo у фейсбуці поширили відео сутички, де зазначили про присутність ультрас Динамо "Родичі" та їхню перемогу над португальськими фанами.

Відео бійки 18+: