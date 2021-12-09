З'ясування стосунків між фанатами
Вболівальники влаштували сутички біля арени "Естадіу Да Луж". У ході бійки фанати кидали одне в одного сторонніми предметами, а також піротехнікою.
Варте уваги "Прорвало" у матчі з колишніми: Яремчук – найкращий гравець матчу Бенфіка – Динамо
Місцеве видання повідомляє, що у результаті затримали 54 особи, 12 поранених фанатів доправили до лікарні, зазначають що вони мають незначні травми. Також для того, аби розігнати ультрас поліція здійснила 17 пострілів у повітря.
Дивіться відео протистоянь 18+:
У спільноті Druzi Dynamo у фейсбуці поширили відео сутички, де зазначили про присутність ультрас Динамо "Родичі" та їхню перемогу над португальськими фанами.
Відео бійки 18+:
- Поєдинок завершився перемогою Бенфіки з рахунком 2:0, завдяки чому португальці піднялися на друге місце в групі та вийшли у плей-офф.
- Рахунок поєдинку відкрив Роман Яремчук, колишній вихованець Динамо. Для українця це перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів.
- Також Яремчук став найкращим гравцем матчу Бенфіка – Динамо.
- Натомість підопічні Мірчі Луческу завершили груповий етап елітного єврокубку на останньому місці в групі. Киянам вдалося здобути лише одне очко за 6 матчів, зігравши у вересні внічию з Бенфікою. Єдиний м'яч вони забили у домашній грі проти Баварії (1:2).